Fransa'da hükümetin düşmesi ihtimaline karşı erken seçim hazırlığı

Fransa'da 15-22 Mart tarihlerinde yapılacak belediye seçimleriyle aynı zamanda, erken genel seçimlerin de düzenlenmesi ihtimali doğdu.

ERKEN GENEL SEÇİME HAZIRLIK TALİMATI

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, iktidar kanadından ismi belirtilmeyen bir kaynak, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun İçişleri Bakanı Laurent Nunez'e belediye seçimleriyle aynı tarihte olası bir genel seçime hazırlık yapması için talimat verdi.

Aynı kaynak, muhalefetin sunduğu gensoru önergeleri nedeniyle hükümetin düşmesi durumunda Ulusal Meclis'in feshedileceğini belirtti.

MUHALEFET GENSORU ÖNERGESİ SUNMUŞTU

Muhalefet kanadından Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi ve Ulusal Birlik (RN) partisi, Lecornu hükümetine karşı Ulusal Meclis'e gensoru önergesi sunmuştu.

Söz konusu gensoru önergelerinin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda oylamaya sunulması bekleniyor.

MUHALEFETTEN 'MACRON GÖREVİNDEN AYRILMALI' ÇIKIŞI

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, dün, Fransa'nın uluslararası arenada küçük düşürüldüğünü ve Lecornu ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevlerinden ayrılması gerektiğini savunmuştu.

ESKİ HÜKÜMET BİR YIL SÜRMEDİ

Fransa'da son yıllarda hükümet istikrarsızlığı yaşanırken eski Başbakan Michel Barnier'nin hükümeti 4 Aralık 2024'te, eski Başbakan François Bayrou'nun hükümeti ise 8 Eylül 2025'te düşmüştü.