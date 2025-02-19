Fransa'da imamlık resmi meslek olarak tanındı

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Fransa’da imamlık, uzun yıllardır resmi bir meslek olarak tanınmıyordu.

Ülkede görev yapan imamların büyük çoğunluğu, yabancı ülkelerden gelen fonlarla eğitiliyor ve atanıyordu.

Fransa devleti, özellikle son yıllarda bu durumun önüne geçmek için çeşitli düzenlemeler yapmış, ancak imamlık mesleğini resmi statüye kavuşturmamıştı.

FRANSA'DA TARİHİ KARAR

Ancak bu durum, 18 Şubat 2025’te alınan tarihi bir kararla değişti.

Fransa hükümeti, imamlık mesleğini resmen tanıdığını ve Fransa İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun (Pôle Emploi) meslekler listesine eklediğini duyurdu.

Bu adım, ülkede imamların artık resmi bir meslek tanımına ve iş sözleşmesine sahip olacağı anlamına geliyor.

İMAMLIK MESLEĞİNE YÖNELİK YENİ DÜZENLEMELER

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, bu gelişmeyi Fransa İslam Forumu'nun (FORIF) ikinci toplantısının kapanış oturumunda duyurdu.

Retailleau, devletin dini kurumlara doğrudan müdahale etmemesi gerektiğini ancak dini temsilcilerle güven ve sorumluluk temelinde bir ilişki kurabileceğini vurguladı.

RESMİ MESLEK OLDU

Bu çerçevede, imamlık mesleği Fransa'da ilk kez resmi olarak tanınan meslekler arasına katıldı.

Yeni düzenlemeye göre, ülkede görev yapan imamlar için resmi bir iş tanımı oluşturulacak ve sözleşmeli çalışma sistemine dahil edilecekler.

MÜSLÜMANLARA YÖNELİK SALDIRILAR VE YENİ TEDBİRLER

Bakan Retailleau, geçen yıl ülkede 173 Müslüman karşıtı saldırı gerçekleştiğini aktararak, tüm mağdurların şikayetçi olmaması nedeniyle bu sayının gerçekte daha yüksek olabileceğini vurguladı.

Bu suçlarla mücadele için Müslüman karşıtlığıyla ilgili yeni bir şikayet platformu başlatacaklarını kaydeden Retailleau, hastanelerde ve orduda görev yapan Müslüman din görevlilerinin artık kamu hizmetinin bir parçası olarak resmi olarak tanınacağını belirtti.