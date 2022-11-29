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    Fransa'da kapatılan kömür santrali yeniden üretime başladı

    Enerji kriziyle karşı karşıya olan Avrupa ülkelerinden biri olan Fransa, geçtiğimiz mart ayında kapattığı kömür santralini yeniden açarak elektrik üretiyor.
    • 29.11.2022 - 18:43
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    Fransa'da kapatılan kömür santrali yeniden üretime başladı

    Avrupa'da enerji krizi, gün geçtikçe derinleşiyor.

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Moskova'ya uygulanan yaptırımlar, Avrupa'yı enerji alanında çıkmaza soktu.

    Enerji kriziyle karşı karşıya olan Fransa, çözüm için bir adım attı.

    Ülkede ilkbaharda kapatılan Saint-Avold kentindeki kömür santralinde yeniden elektrik üretimine başlandı.

    AA'nın aktardığı bilgilere göre, birçok nükleer santralinin bakım nedeniyle kapalı olmasına bağlı enerji üretiminde düşüş yaşanan ülkede, geçen kış tamamen kapatılması beklenen Saint-Avold santralinin faaliyeti hükümetçe uzatılmıştı.

    AB, kömürden elektrik üretimini yükseltti

    AB, iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri kapsamında son yıllarda kömürden elektrik üretimini kısmaya çalışsa da geçen yıl salgın sonrası talepte yaşanan artış ve gaz yerine kömürün daha fazla kullanılmasıyla kömürden elektrik üretimi yükselişe geçti.

    Avrupa Elektrik Görünümü raporuna göre, kömürün AB'nin geçen yılki elektrik üretimindeki payı yüzde 15'e tırmandı.

    Söz konusu oranın bu yıl daha da artması bekleniyor.

    Fransa da kapatılan kömür santrali yeniden üretime başladı #1


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