Fransa'da korona salgınında son durum: 29 bin 296 ölü

Fransa'da korona salgınında son durum: 29 bin 296 ölü

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Fransa'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 296'ya çıktı. Son 24 saatte 87 kişi daha hayatını kaybetti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 403 artışla 191 bin 996'yı buldu.

Koronavirüs nedeniyle 955'i yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 961 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 62 gündür düşüyor.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 71 BİNİ GEÇTİ

İyileşenlerin sayısı 463 artarak 71 bin 506'ya yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte 87 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 296 oldu.