Fransa'da kuş gribi ortaya çıktı

Çiftlikteki tavuklarda kuş gribi vakalarına rastlandı. Yetkililer, ülke genelinde alarm seviyesini yükseltti.

Fransa'da, kümes hayvanları çiftliğinde kuş gribi alarmı verildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Ardennes ilinde, çiftlik tavuklarında kuş gribi belirlendi.

KÜMES HAYVANLAR ÇİFTLİĞİNDE KUŞ GRİBİ

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ardennes'te kümes hayvanları çiftliğinde kuş gribi tespit edildiği ve çiftlikte yetiştirilen hayvanların piyasaya sürülmediği ifade edildi.

ALARM SEVİYESİ ARTIRILDI

Resmi gazetede yayınlanan kararda, Fransa genelinde kuş gribi alarm durumunun "önemsiz"den "orta" seviyeye yükseltildiği kaydedildi.

France Bleu Ardennes, yıl başından bu yana Ardennes'te 6. defa kuş gribi vakası belirlendiğini aktardı.

İTLAF EDİLEN HAYVAN SAYISI

Kuş gribinin yayılmaması için, kuş göçü koridorunda kalan bölgelerde kümes hayvanları çiftliklerinin üzerinin kapatılması önlemleri alındı.

Fransa'da geçen yıl kasım ayından mayısa kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi vakasında, 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmek zorunda kalmıştı.

Salgın özellikle ülkenin güneybatısında, kaz ciğeri üretimiyle ünlü çiftlikleri etkilemişti.