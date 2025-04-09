Fransa'da Lyon Belediye Başkanı yolsuzluktan gözaltında

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Fransa, son yıllarda politikacılar arasında artan yolsuzluk iddialarıyla çalkalanmaya devam ediyor.

Marine Le Pen gibi önde gelen isimlerin yolsuzluk davalarıyla gündeme gelmesinin ardından, yeni bir vaka daha ülkenin gündemine oturdu.

BELEDİYE BAŞKANINA YOLSUZLUKTAN GÖZALTI

Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet’in, kamu paralarını zimmetine geçirme suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

SORGUYA ALINDI

Gregory Doucet, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Polis Teşkilatı’na götürüldü.

Fransız haber ajansı AFP’nin aktardığına göre, Doucet şu anda savcılık tarafından sorgulanıyor. Doucet’in sözcüsü, basına yaptığı açıklamada, bu durumun “soruşturmanın normal bir aşaması” olduğunu belirtti ve belediye başkanının yargı süreciyle tam iş birliği içinde olduğunu vurguladı.

Sözcü, “Gregory Doucet, toplumu temsil eden biri olarak ifade veriyor. Belediyenin işleyişini açıklamak ve alınan kararların yasallığını savunmak üzere orada.” dedi.

KAMU KAYNAKLARI KÖTÜYE KULLANILDI İDDİASI

Gregory Doucet, 2020 yılında Lyon Belediye Başkanı olarak seçildiğinde, Yeşiller Partisi’nin (EELV) önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyordu.

Çevre dostu politikaları ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle dikkat çeken Doucet, aynı zamanda Lyon gibi Fransa’nın önemli şehirlerinden birinde görev yaparak ulusal çapta da bilinirlik kazanmıştı. Ancak, 9 Nisan 2025 tarihinde Fransız yetkililer tarafından yapılan bir açıklamayla, Doucet’in “kamu paralarını zimmetine geçirme” suçlamasıyla yürütülen bir ön soruşturma kapsamında gözaltına alındığı duyuruldu.

Bu soruşturma, Lyon Belediyesi’nde kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığına dair iddialar üzerine başlatılmıştı.

USULSÜZLÜKLER İFŞA OLDU

Soruşturmanın kökeni, Lyon Bölge Hesaplar Odası’nın (Chambre Régionale des Comptes) Şubat 2024’te sunduğu bir rapora dayanıyor. Raporda, belediyenin mali yönetiminde usulsüzlükler olduğu öne sürülmüş ve bu bulgular Lyon Savcılığı’nı harekete geçirmişti.

7 Şubat 2024’te açılan bilgi toplama süreci, Doucet’in gözaltına alınmasıyla yeni bir aşamaya ulaştı. Ayrıca, Mart 2024’te Lyon Belediye Binası’nda yapılan aramalar da soruşturmanın ciddiyetini ortaya koymuştu.