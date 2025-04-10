Fransa'da okullarda cep telefonu yasağı sıkılaştırılıyor

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Fransa'dan radikal karar...

Eğitim Bakanı Élisabeth Borne, Fransız Senatosu’nda yaptığı açıklamada, eylül ayından itibaren tüm ortaokullarda öğrencilerin okul günü boyunca telefonlarından tamamen ayrılması gerektiğini söyledi.

Borne, “Ekran kullanımının birçok zararlı etkisi sebebiyle yoğun şekilde sorgulandığı bu dönemde, bu önlem çocuklarımızın hem okul başarısı hem de genel iyiliği için elzemdir” dedi.

PİLOT UYGULAMA BAŞARILI OLDU

Fransa’da 2018 yılında yürürlüğe giren mevcut düzenleme, ortaokullarda telefonların kapalı şekilde çantalarda tutulmasını ve okul alanı içinde kullanılmamasını şart koşuyor.

Bu uygulamanın sosyal etkileşimi artırdığı, fiziksel aktiviteyi teşvik ettiği, zorbalığı azalttığı ve dikkat dağınıklığını önlediği bildirildi. Ancak bazı öğrencilerin teneffüslerde tuvaletlere giderek telefon kullandıkları da tespit edilmişti.

Yeni düzenleme ile öğrenciler, sabah geldiklerinde telefonlarını bir dolap ya da kutuya ya da yalnızca okul çıkışında elektronik sistemle açılabilen özel kilitli kılıflara bırakmak zorunda olacak. Cihazlara okul bitimine kadar erişilemeyecek.

Yaklaşık 100 ortaokulda altı ay süren pilot uygulamadan alınan sonuçların olumlu olduğu belirtildi. Hem öğretmenlerden hem de velilerden geniş destek geldiği aktarıldı.

"OKUMA ALIŞKANLIĞI AZALIYOR"

Borne, geçen ay Fransız Ulusal Kitap Konseyi tarafından yayımlanan bir araştırmaya da atıfta bulunarak, "Gençler günde ortalama beş saatlerini ekran başında geçiriyor, ancak haftada yalnızca üç saatlerini kitapla geçiriyor. Üstelik kitap okuyanların yarısı aynı anda telefonla başka bir şey yapıyor. Bu, öğrencilerin başarısını ciddi şekilde etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Sendikaların uygulamanın maliyeti ve lojistiğiyle ilgili soru işaretlerine ise Borne, "Okul yöneticileri, dolap ya da özel kılıf gibi hangi yöntemin kullanılacağına kendileri karar verecek. Maliyet birkaç bin euroyu geçmeyecektir" şeklinde yanıt verdi.

SOSYAL MEDYA KULLANIMINA DA SINIRLAMA ÖNERİSİ

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talebiyle hazırlanan bir bilimsel raporda, çocuklara 13 yaşına kadar akıllı telefon verilmemesi, 18 yaşına kadar ise TikTok, Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarına erişimlerinin engellenmesi gerektiği belirtilmişti.

Raporda, hiçbir çocuğun 11 yaşından önce cep telefonuna sahip olmaması gerektiği de vurgulandı.

Macron’un da çocukların ekranlara maruziyetinin azaltılmasından yana olduğu biliniyor.

Öte yandan, İngiltere’de yapılan bir araştırma, ülkedeki ilkokulların yüzde 99,8’inde ve ortaokulların yüzde 90’ında cep telefonu kullanımına yönelik bir yasak bulunduğunu ortaya koydu.