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    Fransa'da Sarı Yelekliler bir kez daha sokaklara indi

    Sarı Yelekliler, yıl dönümlerini kutlamak amacıyla tekrar sokaklara inerek, gösteri yürüyüşlerinde bulundu.
    • İHA
    • 13.11.2021 - 22:54
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 23:29
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    Fransa'da Sarı Yelekliler bir kez daha sokaklara indi

    Fransa’da, hükümetin politikalarına karşı sık sık sokaklara çıkan Sarı Yelekliler, 3'üncü yıllarını kutlamak için yürüyüş düzenledi.

    Polisin sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüşe katılım geniş olurken, güvenlik önlemleri çerçevesinde birden çok metro istasyonunu kapatıldı.

    Fransa da Sarı Yelekliler bir kez daha sokaklara indi #1

    SOKAK BAŞLARI POLİS TARAFINDAN KAPATILDI

    Sarı Yeleklilere, valilik tarafından verilen gösteri izni, geniş cadde ve bulvarlar yerine dar sokaklarla sınırlandırıldı.

    Sarı Yeleklilerin gösteri yaptığı güzergah üzerinde sağa ve sola açılan sokak başları polis tarafından bariyerlerle kapatılarak göstericilerin ara sokaklara girip iş yerlerine zarar vermesi önlenmiş oldu.

    Fransa da Sarı Yelekliler bir kez daha sokaklara indi #2

    "BİZ, SİZLER İÇİN YÜRÜYORUZ"

    Yürüyüş güzergahında tedbir olarak polis minibüsleri konuşlandırılırken, çok sayıda polis görevlendirilmesi ve alınan sıkı önlemler göstericilere gözdağı verilmesi olarak yorumlandı.

    Sarı Yelekliler yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan işyeri ve dükkan sahipleri ve çalışanlardan destek talep ederek, "Biz sizler için yürüyoruz" ifadelerini kullandı. Göstericiler, esnafın bir bölümünden destek bulurken, ulaşımı aksattıkları için tepki de çektiler.

    Fransa'da Sarı Yelekliler bir kez daha sokaklara indi VİDEO

    Fransa da Sarı Yelekliler bir kez daha sokaklara indi #3

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