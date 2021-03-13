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    Fransa’da son 24 saatte 29 bin 759 yeni vaka

    Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 29 bin 759 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 45 bin 319’e ulaştı.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 22:41
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    Fransa’da son 24 saatte 29 bin 759 yeni vaka

    Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

    29 BİN 759 YENİ VAKA DAHA

    Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 29 bin 759 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 45 bin 319’e ulaştığı bildirildi.

    Son 24 saatte 174 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 90 bin 315’a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 70’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 24 bin 671 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

    Fransa’da son 24 saatte 29 bin 759 yeni vaka #1

    Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 4 milyon 853 bin 278 kişiye tek aşı dozu, 2 milyon 205 bin 468 kişiye ise iki doz aşı yapıldı.

    Fransa’da son 24 saatte 29 bin 759 yeni vaka #2

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