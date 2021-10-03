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    Fransa'da son 24 saatte 3 bin 744 yeni vaka

    Halk Sağlığı Kurumu'nun paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 3 bin 744 yeni vaka tespit edildi.
    • AA
    • 03.10.2021 - 23:01
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    Fransa'da son 24 saatte 3 bin 744 yeni vaka

    Fransa'da son 24 saatteki koronavirüs vakaları açıklandı.

    Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 116 bin 798'e çıktı.

    Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 3 bin 744 artışla 7 milyon 27 bin 59 oldu. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,1'de kaldı.

    7 BİN 308 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

    Hastanelerde 1326'sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 308 kişinin tedavisine devam ediliyor.

    Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 50 milyon 611 bin 547'ye ulaştı, 48 milyon 787 bin 273 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

    Böylece ülke nüfusunun yüzde 72,4'ü tamamen aşılanmış oldu.

    Fransa da son 24 saatte 3 bin 744 yeni vaka #1

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