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    Fransa'da son 24 saatte 5 bin 453 yeni korona vakası

    Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 453 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 272 bin 530’a ulaştı.
    • İHA
    • 29.08.2020 - 20:45
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    Fransa'da son 24 saatte 5 bin 453 yeni korona vakası

    Koronavirüs salgını Fransa’da etkisini arttırmaya devam ediyor.

    Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 453 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 272 bin 530’a ulaştığı belirtildi.

    9 KİŞİ HAYATINI KAYETTİ

    Bakanlık, son 24 saatte 9 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 602’ye yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 4 bin 530 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu kaydetti.

    Öte yandan Fransa’da Perşembe günü 6 bin 111 vaka tespit edilirken, dün ise 7 bin 379 vaka ile Nisan ayından bu yanan rekor artış yaşanmıştı.

    Fransa da son 24 saatte 5 bin 453 yeni korona vakası #1

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