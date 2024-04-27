Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin '7 Ekim' eleştirisi: İsrail işgaline karşı gelmek terör değildir Genel Sekreter Ali Muhyiddin el-Karadaği, Tel Aviv ve destekçilerinin, ekim ayında yaşananları terör olarak kabul ettirmeye çalıştığını söyledi.

AA

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, İsrail işgaline karşı direnişle ilgili "terör" söylemlerini eleştirdi.

Semavi dinlere ve uluslararası hukuka işaret eden Karadaği, İsrail'e direnişin terörle ilgisinin olmadığının altını çizdi.

Karadaği, İstanbul’da düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı’nda yaptığı konuşmada, "İşgale karşı direnişin ne uluslararası hukukta ne de ilahi hukukta terör olmadığını yüksek sesle söylemeliyiz." dedi.

"Terör olduğunu kabul ettirmeye çalışıyorlar"

Dünya Müslüman Alimler Birliği lideri, şu ifadeyi kullandı:

Sloganımız bu olsun. Çünkü düşman ve beraberindekiler, 7 Ekim'de yaşananların terör olduğunu kabul ettirmeye çalışıyor.

"Siyonist işgalciler her şeyi yok ettiler"

Filistin halkının, özellikle de Gazze’deki Filistinlilerin barış ve güvenlikten tamamen mahrum olduğuna dikkati çeken Karadaği, “Siyonist işgalciler her şeyi yok ettiler.” ifadelerini kullandı.

"Uluslararası yasalar çöktü"

Karadaği, İsrail’in Filistin halkına yönelik işlediği katliamların ardından şu görüşü paylaştı:

Birleşmiş Milletler'in kurulduğu tüm insani değerler, uluslararası yasalar, uluslararası normlar ve hedefler tamamen çökmüştür.

'Dünya 5’ten büyüktür' sözüne vurgu yaptı

Dünyanın barış ve adaleti tesis edecek yeni bir nizama ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Karadaği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Dünya 5’ten büyüktür" sözüne atıfta bulundu.

Karadaği, "Elbette 7 milyar, bir milyarı dahi temsil etmeyen 5 ülkeden çok daha büyük." diye ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)