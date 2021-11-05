Euro
11.2192
-0.06%
Dolar
9.6792
-0.04%
Altın
565.96
1.31%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
591.059
-1.82%
BTXN Coin
25.18
-0.27%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Fransa'da son 24 saatte koronadan 47 kişi öldü

    Fransa'da Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre son 24 saatte 9 bin 502 yeni vaka görülürken, 47 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 117 bin 849'a yükseldi.
    • AA
    • 05.11.2021 - 00:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'da son 24 saatte koronadan 47 kişi öldü

    Fransa'da koronavirüse karşı mücadeleler devam ediyor.

    Kovid-19 salgınında son 24 saatte 9 bin 502 yeni vaka belirlendi. Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 47 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 117 bin 849'a çıktı.

    Fransa da son 24 saatte koronadan 47 kişi öldü #1

    6 BİN 718 KİŞİNİN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

    Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 9 bin 502 artışla 7 milyon 190 bin 334 oldu. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,2 olarak açıklandı.

    Hastanelerde 1099'u yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 718 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınanların sayısı yüzde 17,18 arttı.

    Fransa da son 24 saatte koronadan 47 kişi öldü #2

    ÜLKE NÜFUSUNUN YÜZDE 74,4'Ü TAMAMEN AŞILANDI

    Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 314 bin 988'e ulaştı, 50 milyon 159 bin 648 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

    Böylece ülke nüfusunun yüzde 74,4'ü tamamen aşılanmış oldu.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir