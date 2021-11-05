Fransa'da son 24 saatte koronadan 47 kişi öldü

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre son 24 saatte 9 bin 502 yeni vaka görülürken, 47 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 117 bin 849'a yükseldi.

Fransa'da koronavirüse karşı mücadeleler devam ediyor.

Kovid-19 salgınında son 24 saatte 9 bin 502 yeni vaka belirlendi. Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 47 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 117 bin 849'a çıktı.

6 BİN 718 KİŞİNİN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 9 bin 502 artışla 7 milyon 190 bin 334 oldu. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,2 olarak açıklandı.

Hastanelerde 1099'u yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 718 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınanların sayısı yüzde 17,18 arttı.

ÜLKE NÜFUSUNUN YÜZDE 74,4'Ü TAMAMEN AŞILANDI

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 314 bin 988'e ulaştı, 50 milyon 159 bin 648 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

Böylece ülke nüfusunun yüzde 74,4'ü tamamen aşılanmış oldu.