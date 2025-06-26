Fransa'da tavandaki su sızıntısı nedeniyle Ulusal Meclis'te oturum yarıda kaldı

Fransa'da Ulusal Meclis'te Orta Doğu'daki durumun ele alındığı oturum sırasında kürsüde konuşan Başbakan François Bayrou'nun kafasına su damladı.

Bayrou, oturuma başkanlık eden Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Roland Lescure'ye hitaben, "Yağmur yağdığını gördünüz mü?" diye sordu.

Lescure ise "Şimdi gördüm Sayın Başbakan. Meclis binasının su geçirmez olduğunu söylemişlerdi ancak görünüşe göre öyle değilmiş" dedi.

Kürsüye çıkmadan önce dikkat edilmesini isteyen Lescure, itfaiye ekiplerinin müdahalesi için oturuma ara verildiğini duyurdu.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Fransa Meteoroloji İdaresi, 42 vilayet için fırtına nedeniyle turuncu alarm verirken Normandiya bölgesinde rüzgarın hızı saatteki 120 kilometreye ulaştı.

Ulusal basındaki haberlere göre fırtına nedeniyle tedbir olarak Paris Orly Havalimanı'nda sefer sayısı yüzde 20 azaltılırken Auvergne bölgesinde yerel saatle 16.00'dan itibaren tren seferlerine ara verildi.

Kötü hava koşulları nedeniyle başkent Paris'te bazı metro durakları hizmete kapatılırken 2 vilayette fırtınada ağaçların devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.