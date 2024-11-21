Fransa'da toplu tecavüze uğrayan kadının, kızının da tacize uğradığı ortaya çıktı

Haber Merkezi

Fransa'daki toplu tecavüz skandalı, yeni detaylarıyla kan dondurmaya devam ediyor.

2020 yılında kadınların etek altı fotoğraflarını çekerken yakalanan 71 yaşındaki Dominique Pelicot'un kendisine açılan soruşturma kapsamında incelenen elektronik eşyalarında, mide bulandırıcı kayıtlar bulundu.

Pelicot'un, 10 yıl boyunca eşi Gisele Pelicot'u uyuşturarak başka erkeklere tecavüz ettirdiği tespit edildi.

80 KİŞİ TECAVÜZ ETTİ

Konu hakkında başlatılan soruşturmada bulunan görüntülerde, yaklaşık 80 kişinin, başına gelenlerden haberi olmayan talihsiz kadına 92 kez tecavüz ettiği belirlendi.

Fotoğraf ve videolardan kimlikleri tespit edilen yaşları 22 ile 70 arasında değişen 50 erkek, Dominique Pelicot ile beraber yargılanıyor.

KIZININ ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI DA ÇEKMİŞ

Eşinin tecavüz videolarını çeken Dominique'nin yargılandığı davanın son duruşmasında, mide bulandırıcı bir gerçek daha ortaya çıktı.

Sapık adamın incelenen bilgisayarında, 45 yaşındaki kendi öz kızı Caroline Darian'ın çıplak fotoğrafları bulundu.

Genç kız, mahkemede kendisinin de babasının tacize uğradığına emin olduğunu söyledi.

KIZINI TACİZ ETTİĞİNİ REDDETTİ

Dominique Pelicot, kızını taciz ettiği suçlamasını reddetti, ancak eşi Gisele'i 10 yıl boyunca uyuşturup, internet üzerinden bulduğu erkekleri eşine tecavüze teşvik ettiği suçlamasını ise kabul etmişti.

Davanın her duruşmasında bulunan Caroline, birkaç gün önce de duygu dolu bir sesle polis babasının bilgisayarındaki fotoğrafları 2020 yılında ilk gösterdiğinde yaşamının "durduğunu" anlattı.

"ONU BÖYLE GÖRMEK ACI VERİYOR"

Dominique Pelicot mahkemede son kez söz alırken, kızına seslenme şansı da buldu. Pelicot, hala Caroline'ın desteğine sahip olmayı dilediğini belirtti.

Pelicot, kızından ve ailesinin geri kalanından birkaç metre uzaklıktaki cam kafesin içinden "Bazıları gülebilir ama o benim kızım ve keşke yüzüne bakabilseydim. Onu böyle görmek acı veriyor." dedi.

"KÖPEK GİBİ YALNIZ ÖLECEKSİN"

"Onu görmek, onunla konuşmak isterdim." diye de ekledi.

Sapık adamın sesi çatlarken kızı Caroline mahkeme salonunda, "Seni asla görmeye gelmeyeceğim. Köpek gibi yalnız öleceksin." diye bağırdı.

Dominique Pelicot ile diğer 50 erkek zanlı, eylül başından bu yana yargılanıyor ve davada kararın 20 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.