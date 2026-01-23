Fransa’da YPG/SDG yandaşlarından şiddet olayları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusunun, Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab’da kontrolü devralmak üzere ilerleyişini sürdürmesi üzerine, Avrupa’daki YPG/SDG yandaşları Fransa’nın birçok kentinde polis ve iş yerlerini hedef alan şiddet eylemleri gerçekleştirdi.

PARİS'TE POLİS, HAVAİ FİŞEKLERLE HEDEF ALINDI

Fransa’nın başkenti Paris’te toplanan YPG/SDG yandaşları, güvenlik güçlerine havai fişeklerle saldırdı. Polis ekipleri, gruba biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.

Invalides Meydanı’nda da bir araya gelen örgüt yandaşları izinsiz gösteri düzenlerken, kent genelinde güvenlik önlemleri artırıldı.

STRAZBURG VE KONSOLOSLUK ÖNÜNDE GERGİNLİK

Strazburg kentinde yüzleri maskeli bir grup, terör örgütünü simgeleyen paçavralarla izinsiz gösteri yaptı. ABD Konsolosluğu önüne yürümek isteyen grup, polis barikatını aşmaya çalıştı.

Göstericilerin polise taş ve çeşitli cisimler fırlatması üzerine güvenlik güçleri, biber gazıyla karşılık verdi. Olaylar sırasında bölgede kısa süreli arbede yaşandı.

MARSİLYA'DA ŞİDDET TIRMANDI

YPG/SDG yandaşlarının Fransa’nın güneyindeki Marsilya kentinde düzenlediği gösteriler ise büyük çaplı taşkınlıklara sahne oldu. Kent merkezindeki Canebiere Caddesi’nde toplanan grup, polis ve iş yerlerini hedef aldı, kamu mallarına zarar verdi.

Le Figaro gazetesinin haberine göre; gösteriler sırasında trafik lambaları tahrip edildi, tramvay durakları ile çok sayıda iş yerinin camları kırıldı. Bazı çöp konteynerleri ateşe verilirken, bir polis karakoluna da saldırı düzenlendi.

YETKİLİLERDEN SERT TEPKİ

Marsilya’nın bağlı olduğu Bouches-du-Rhône Valisi Jacques Witkowski, göstericilerin güvenlik güçlerini havai fişekler ve çeşitli cisimlerle hedef aldığını belirterek olayları kınadı.

Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hiçbir dava, insanlara ya da mallara yönelik saldırıları haklı gösteremez.” ifadelerini kullandı.