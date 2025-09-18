Fransa'daki protestoların dozajı artıyor: 110 kişi gözaltına alındı

Fransa'da hükümetin bütçe kesintilerine karşı "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) protestoları devam ediyor.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, eylemler öncesinde esnafa işyerlerinin kapalı tutulması çağrısında bulunurken, halkı muhtemel şiddet olaylarına karşı uyardı.

Nunez ellerindeki istihbarat raporlarına göre, "yüzlerce hatta binlerce radikal unsurun" kortejlere sızarak şiddet eylemlerine girişmeyi planladığını açıkladı.

Emniyet Müdürü Nunez, bu kapsamda güvenlik güçlerinin kentin stratejik noktalarında konuşlandırıldığını belirtti.

80 BİN GÜVENLİK ÇALIŞANI SAHADA

Fransa hükümeti gösterilerde güvenliği sağlamak için 80 bin güvenlik çalışanını sahaya sürdü.

Protestoların şiddetlenmesine karşı yoğun önemlerin alındığı Paris'te ayrıca 24 adet Centaure tipi zırhlı araç ve 10 tazyikli su aracı da hazırda bekletiliyor.

"MALA VE CANA ZARAR VERİLDİĞİ ANDA MÜDAHALE EDİLECEK"

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, güvenlik güçlerine net talimat verildiğini belirterek, "Blokaj varsa anında kaldırılacak. Mala veya cana zarar verildiği anda hızlı müdahale edilecek" dedi.

Yetkililer, gösteriye katılan çeşitli grupların özellikle mağaza ve iş yerlerini hedef alabileceği endişesiyle cadde ve meydanlar polis ablukasına alındığını aktardı.

Fransız jandarmasına ait topluma müdahale araçları da protesto alanına sevk edildi.

800 BİN KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

Hükümet yetkilileri, bugünkü protestoların, 10 Eylül'de 675 kişinin gözaltına alındığı "Her şeyi durduralım" protestolarını geride bırakacağını öngörüyor.

Yetkililer, Fransa genelinde 250 farklı noktada gerçekleşen protestolara 800 bin kişinin katılması beklendiğini açıkladı.

Sendikalar ve güvenlik makamlarından yapılan açıklamalarda da tansiyonun yüksek olacağı konusunda hükümetle hemfikir olunduğu aktarıldı.

110 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başkent Paris'teki gösterilerde polisle göstericiler arasında çıkan arbedede en az 20 kişi tutuklanırken, ülke genelindeki protestolarda toplam gözaltı sayısı da yaklaşık 110'a ulaştı.