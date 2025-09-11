Fransa'daki Sarı Yelekliler kimdir, neyi protesto ediyorlar? Sarı Yelekliler'in amacı...

Ülkede başta akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan sarı yelekliler hareketi, 7. yılında...

Paris'te yaklaşık 300 bin kişin katılımıyla başlayan sarı yelekli eylemlerde, Fransa tarihine iz bırakacak büyük şiddet olayları yaşandı ve polis ile eylemciler arasındaki sert çatışmalar dünya basınında uzunca yer aldı.

Sosyal adalet, daha fazla demokrasi isteyen sarı yeleklilerin değişmeyen talepleri arasında vatandaşların girişimiyle düzenlenecek bir referandum uygulaması ve alım gücünün iyileştirilmesi yer alıyor.

Peki; Sarı Yelekliler kimlerdir, ne istiyor, neyi protesto ediyorlar? İşte, yanıtları...

SARI YELEKLİLER PROSTESTOLARI

Hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelede izlediği politikalar kapsamında yürürlüğe giren zorunlu sağlık ve aşı ruhsatları karşıtları da halk hareketinin sembolü haline gelen sarı yelekliler ile 2021'de Paris'teki gösterilerde birlikte yürüdü.

Sarı yelekliler hareketi sadece Fransa ile sınırlı kalmayıp, başta komşusu Belçika olmak üzere Hollanda ve İsveç gibi ülkelere sıçradı, zaman zaman buralarda da bu kapsamda gösteriler yapıldı.

Fransa'daki gösterilere katılımın azaldığı gözlemlense de sarı yelekliler Paris sokaklarında her cumartesi "Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi dünya için biz buradayız." sloganıyla protesto düzenliyor.

GÖSTERİLERİN BİLANÇOSU

Ülkede, sarı yelekliler eylemleri kapsamında polis şiddeti nedeniyle yüzlerce kişi yaralanırken çok sayıda kişi el ve göz gibi önemli uzuvlarını kaybetti.

Gösterilerde 11 kişi ise yaşamını yitirdi.

Paris'te 4 yıldır elinde Filistin bayrağıyla gösterilere katılan sarı yelekli Faty, "2018'den bu yana her cumartesi Filistin bayrağıyla gösteriye katılıyorum. Önce Fransa'da, ancak aynı şekilde dünyada adalet için mücadele edilmeli." dedi.

Sarı yelekli Rachid de 21 yıldır hastanede çalıştığını, Kovid-19 aşısını olmayı reddeden sağlık çalışanlarının açığa alınmasının akabinde sarı yelekli eylemlerine katıldığını anlattı.

Rachid, hükümetin potansiyelleri nedeniyle sarı yelekliler hareketinden "korktuğunu" söyledi.

Sarı yeleklilerden Johann ise sağlık sigortası, sosyal hizmetler, hastaneler, sağlık çalışanları ve itfaiyecileri savunmanın önemine değinerek, insanların düzgün şekilde yaşayabilmesini ve daha fazla demokrasi istediklerini dile getirdi.

Hükümetin her yeni yasa çıkardığında bir kesimi mağdur ettiğine dikkati çeken Johann, "Sarı yelekli figürler var ancak sarı yeleklilerin bir sözcüsü bulunmuyor. Çünkü sarı yelekliler buradalar, özgürler ve istedikleri gibi gelip kendilerini ifade ediyorlar." dedi.

SARI YELEKLİLER KİMLERDİR

Sarı Yelekliler (Les Gilets Jaunes), 2018 yılında Fransa’da ortaya çıkan bir halk hareketidir. Adını, Fransız yasaları gereği tüm sürücülerin araçlarında bulundurmak zorunda oldukları fosforlu sarı yelekten alır.

Hareketin katılımcıları çoğunlukla işçiler, küçük esnaf, çiftçiler, öğrenciler, emekliler ve kırsal kesimde yaşayan orta-alt gelirli gruplardır.

AMAÇLARI

Hareketin temel amacı, daha adil bir ekonomik düzenin ve sosyal devletin güçlendirilmesidir. Talepleri arasında: