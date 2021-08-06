Fransa'dan Yunanistan'a yangın söndürme desteği

Paris yönetimi, Yunanistan'daki alevlere müdahale için 82 itfaiye görevlisini bu ülkeye gönderdi.

Yunanistan'da orman yangınları devam ederken, Avrupa'dan Atina yönetimine destek geldi.

Fransa'dan itfaiyeciler, şiddetli orman yangınlarına karşı mücadeleye yardım etmek için perşembe akşamı Yunanistan'a ulaştı.

82 FRANSIZ İTFAİYECİ YUNANİSTAN'DA

Bir Fransız yetkili, 82 itfaiyecinin cuma günü Yunanistan'da alevlerle mücadeleye katılmasının beklendiğini ifade etti.

Euronews'in haberine göre, Fransa'dan iki yangın söndürme uçağının daha bu ülkeye gönderilmesi bekleniyor. İsveç, Avusturya ve Bulgaristan'dan da takviyeler planlanıyor.

BRÜKSEL'DEN YUNANİSTAN AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği'nin Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan ve Kuzey Makedonya'ya ek yangın söndürme gücü gönderiyoruz." dedi.

İsrailli yetkililer de "mümkün olan en kısa sürede" sivil bir uçakla 15 itfaiyeci ve yangın geciktirici sevkiyatı yapacaklarını aktardı.

Yunanistan'da dördüncü gününe giren yangınlar, 20 kilometrelik alanda bulunan ormanlarda yıkıma yol açtı.

YANGININ İZLERİ ATİNA SEMALARINDA

Yangından çıkan duman, başkent Atina semalarına kadar ulaştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları nedeniyle Atina'yı ülkenin kuzeyine bağlayan ana yolda trafik durduruldu.

Yunan sağlık yetkilileri, oluşan yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan itfaiyeciler ve gönüllülerin olduğu bilgisini paylaştı.

"ÜLKE BARUT FIÇISINA DÖNDÜ"

Kuvvetli rüzgarların beklendiği Yunanistan'ın güneyinde yaklaşık 60 köy ve yerleşim yeri tahliye edildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, perşembe akşamı yaptığı açıklamada, eşi benzeri görülmemiş koşullarla karşı karşıya kaldıklarını, sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin "barut fıçısına" döndüğünü söyledi.

Tespit edilen 99 yangından, 57'sinin halen devam ettiği aktarıldı.