DHA

Bugün saat 18.00 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Bulvarı'nda, Mikail Toman yönetimindeki 10 PU 614 plakalı otomobil, yolun kenarına park ederken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 12 AB 270 plakalı kamyonete çarptı.

Kahvehanede oturanların arasına daldı

İlerlemeye devam eden otomobil, bir kahvehanenin bahçesinde oturan müşterilere çarptıktan sonra durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

"Dışarıda oturanlar şans eseri kaçabildi"

Kaza anını anlatan vatandaşlardan Ali Barut,

Araç burada park halindeydi. Sürücü çalıştırırken bir an panik yaptı. Direksiyonu kırınca kahvehanenin bahçesine girdi. Daha sonra sağa dönmesi kahvehanenin içindekiler için bir şanstı. Yoksa direkt içeri girecekti, içeride insanların kaçacak yeri yoktu. Dışarıda oturanlar şans eseri kaçabildi. Çok ciddi bir panik oldu. İlk başta saldırı, suikast olduğunu düşündük. Otomobilin altında kalan oldu sandık, çok korktuk