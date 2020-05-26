Fransa'nın gözü, Avrupa içinde sınırların açılmasında

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, kıtada salgın sonrası normalleşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınında şu ana kadar 182 bin 942 vaka ve 28 bin 432 ölümün yaşandığı Fransa, kısa sürede normalleşmenin hesaplarını yapıyor.

France Inter radyosunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunanan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bu yaz Avrupa'nın dışındaki bir ülkeye seyahat önermediğini ifade etti.

Le Drian, Avrupa'nın dışındaki ülkelerde salgının önemli ölçüde yayılması nedeniyle sınırların 15 Haziran'dan sonra da muhtemelen kapalı tutulacağını belirtti.

15 HAZİRAN UMUDU

Fransız bakan, Avrupa ülkeleri arasında salgın nedeniyle kapatılan sınırların 15 Haziran'da açılmasını ümit ettiğini kaydetti.

Avrupa'nın da gıda ve sağlık alanlarında bağımsızlığını elde etmesi gerektiğini dile getiren Le Drian, ülkesinin Fas'ta mahsur kalan vatandaşlarını tahliye edeceğini kaydetti.