23 Nisan etkinlik takvimi: İşte İstanbul, Ankara, İzmir'deki etkinlikler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yine kapımızda ve bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak! İşte Ankara, İzmir, İstanbul 23 Nisan etkinlik takvimi…

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Çocuklar için düzenlenen etkinlikler, gösteriler ve kutlamalarla dolu bir gün bizi bekliyor.

Okulların hazırladığı gösteriler, sokaklardaki kortejler, çocukların neşesi ve bayrakların dalgalanmasıyla Türkiye, 23 Nisan coşkusunu tüm dünyaya gösterecek.

İstanbul 23 Nisan etkinlikleri

İBB Kültür, 18-24 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenleyeceği Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali ile İstanbul'u dünya çocuklarıyla buluşturuyor.

Dünya genelinden tam 16 ülkeden gelen çocuk halk dansları toplulukları ve 394 minik konuk, İstanbul'un misafiri olacak.

Festival kapsamında, çocuklarımızın gözlerini kamaştıracak dans gösterileri başı çekecek. Ayrıca tiyatro oyunları, akrobasi, sirk ve illüzyon gösterileriyle çocuklar hem eğlenecek hem de unutulmaz anlar yaşayacak.

Üsküdar sahil meydanı, bu özel festival için adeta bir bayram alanına dönüşecek. Ceza ve Zeynep Bastık sahne alacak.

Etkinlikler Üsküdar Sahil Meydanı’nda saat 14:00’de başlayacak.

Ankara 23 Nisan etkinlikleri

Atatürk Orman Çiftliği, bu özel gün için iki harika konser ev sahipliği yapacak. 22 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00'de rap müziğin başarılı ismi Gazapizm sahnede olacak.

23 Nisan Salı günü ise sahne sırası pop müziğin sevilen ismi Edis'te olacak. Edis'in hit şarkılarıyla coşacağımız bu özel konser 20.00'de başlayacak.

Gün boyunca da 23 Nisan ruhunu hissedeceğiniz birbirinden eğlenceli etkinliklerle çocuklar da unutulmadı. Çocuk atölyeleri, oyun alanları, animasyon gösterileri ve daha birçok sürpriz, miniklerin bayramını renklendirecek.

İzmir 23 Nisan etkinlikleri

23 Nisan Salı günü, İzmir'in kalbi Kültürpark'ta atacak. Kültürpark, bu özel gün için büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Ayrıca İzmir Doğal Yaşam Parkı, 6-18 yaş arasındaki ziyaretçilerini 22-28 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olarak ağırlayacak.