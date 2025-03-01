Fransa'nın La Reunion Adası'nda kasırga felaketi

AA & Ensonhaber

Fransa’nın Hint Okyanusu’ndaki kolonisi La Reunion Adası, Garance Kasırgası’nın yıkıcı etkileriyle mücadele etmeye devam ediyor. Adada yaşanan felaket nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e yükseldiği açıklandı.

160 BİN HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

La Reunion Valiliği, resmi X hesabı üzerinden yaptığı duyuruda kasırganın yol açtığı tahribatın boyutlarını gözler önüne serdi. Şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle 160 bin hane elektriksiz kalırken, 310 bin haneye su hizmeti sağlanamıyor. Ayrıca, 139 bin hane internet erişiminden yoksun durumda.

Kasırga nedeniyle evleri zarar gören ya da güvenlik riski taşıyan bölgelerde yaşayan 953 kişi, barınma merkezlerine yerleştirildi. Yetkililer, ada halkına dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunarak, zorunlu olmadıkça seyahatlerden kaçınılması çağrısında bulundu.

La Reunion Adası’nda yaşamı felç eden Garance Kasırgası’nın etkilerinin ne kadar süreceği belirsizliğini korurken, yetkililer afetin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.