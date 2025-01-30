Fransız Alplerinde iki çığ felaketinde 5 can kaybı

Fransız Alplerinde dün hareketli anlar yaşandı..
Olayda, Fransız Alplerinde iki farklı çığ meydana geldi.
Çığ felaketine ilişkin yapılan açıklamada, 5 dağcının yaşamını yitirdiği duyuruldu.
3 DAĞCI OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Fransa’nın güney doğusunda bulunan Savoie bölgesine bağlı Val-Cenis’te meydana gelen 4 Norveçli dağcının, 30 yaşındaki İsviçreli bir dağcının ise Haute-Savoie bölgesindeki ikinci bir çığ felaketinde öldüğü kaydedildi.
Norveçli 3 dağcının olay yerinde yaşamını yitirdiği, diğer bir Norveçli dağcının ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı bildirildi.
DAĞCILAR 7 KİŞİLİK BİR GRUPTA YER ALIYORDU
Yetkililer, hayatını kaybeden dağcıların 7 kişilik bir grupta yer aldığını ve 3 dağcının ise yara almadığını bildirdi.
Salı günü de 55 yaşındaki bir dağcı çok büyük bir çığ sonucu hayatını kaybetmişti.
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