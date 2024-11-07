Fransız Bakan'dan PSG'nin açtığı 'Özgür Filistin' pankartına tepki

İHA

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinli sivilleri katlediyor.

Gazze'ye bomba yağarken hastane, cami ve kiliseye düzenlenen saldırılarla on binlerce sivil hayatını kaybetti.

Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı, tüm dünyada kınanıyor.

PSG TARAFTARINDAN 'ÖZGÜR FİLİSTİN' PANKARTI

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain (PSG), başkent Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'nda dün karşı karşıya geldi.

Maç öncesi PSG taraftarı, Filistin'e destek için 'Özgür Filistin' pankartı açtı.

İÇİŞLERİ BAKANI TEPKİ GÖSTERDİ

PSG taraftarının desteğine yanıt Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'dan geldi.

"KABUL EDİLEMEZ"

PSG taraftarının bu desteğini eleştiren Fransız Bakan, "Kabul edilemez" dedi.

Basın mensuplarına açıklama yapan Retailleau, PSG'ye yönelik bir yaptırım yapılıp uygulanmayacağı sorusuna ise, "Hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum. PSG'den açıklama talep edeceğim" yanıtını verdi.

UEFA CEZA VERMEYECEK

Ayrıca UEFA, 'Özgür Filistin' pankartından ötürü PSG'ye yaptırım uygulamayacak.

PSG yönetimi ise bu pankarttan haberi olmadığını belirtti.

FİLİSTİN HARİTASI ÇİZİLDİ

Kefiye giymiş bir kişinin resmedildiği pankartta, "Özgür Filistin" sloganında yer alan "i" harfi ise İsrail'in işgali altındaki Gazze ve Batı Şeria'yı da kapsayan Filistin haritası olarak çizildi.