Fransız bakandan üniversitelerde başörtüsünün yasaklanması talebi

AA

Fransa'da başörtüsü, uzun süredir laiklik tartışmalarının merkezinde yer alıyor.

2004'te okullarda dini simgeleri yasaklayan yasa yürürlüğe girerken, 2021'de de kamuya açık alanlarda başörtüsüne yönelik kısıtlama önerileri gündeme gelmişti.

Başörtüsüyle sorunu bitmeyen Fransa'da, yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

ÜNİVERSİTELERDE BAŞÖRTÜ YASAĞI İSTEĞİ

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau﻿﻿, katıldığı bir televizyon programında, üniversitede başörtü yasağını savunduğunu söyledi

"İSLAM KADINI AŞAĞILIYOR"

Bakan Retailleau, sunucunun, "Başörtünün üniversitede yasaklanması istiyor musunuz?" sorusuna, "Evet bunu istiyorum. Çünkü görüyorum ki klasik İslam'a uymayan bir İslamcılık anlayışı var. Kendi tarzını ve değerlerini dayatmaya çalışan bir İslamcılık var. Bence bu değerlerler erkeğin karşısında kadının statüsünü aşağılıyor." yanıtını verdi.

"MÜSLÜMANLARI HEDEF ALMIYORUZ"

Bu anlayışa karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Retailleau, şunları söyledi:

"Ben İçişleri Bakanı olarak bunu görüyorum. Çünkü bunu söylediğim zaman Müslüman vatandaşlarımız kendilerini hedef aldığımızı düşünmesinler. Ben bunun tam tersini düşünüyorum. Bunu pedagojik bir şekilde anlatmamız lazım. Siyasal İslam, inanç sahiplerinin inancını bozuyor. Bunu ayırt etmemiz faydamıza olur."

FRANSA'DA BAŞÖRTÜ YASAĞI

Fransa'da kamu çalışanlarına yönelik başörtüsü yasağı, 2004'ten itibaren ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler için de uygulanmaya başlandı.

Peçe, kamusal alanda 2010'da tamamen yasaklanırken, bunu uygulamayanlara 1500 euro para cezası getirildi.

Ayrıca, ülkede okul gezilerine katılan annelere de başörtüsü yasağının uygulanması gündemde.

Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Nicolas Sarkozy'nin son görev yılında okul gezilerine refakat eden annelere de başörtüsü yasağı getiren genelge yürürlüğe girdi.

Tartışılan genelge, Aralık 2013'te Danıştayın başörtülü anneler lehine karar vermesiyle yürürlükten kaldırıldı.

Son olarak Parlamentonun üst kanadı Senato, 18 Şubat'ta spor müsabakalarında başörtüsü yasağını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Tasarının yürürlüğe girebilmesi için önce Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te kabul edilmesi gerekiyor.