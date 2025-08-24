Fransız basını yazdı: Türkiye yeni bir silah sanayi devi

Savunma sanayi her geçen gün yeni adımları ile adından söz ettiriyor.

Son yıllarda savunma sanayiide büyük başarılar elde eden Türkiye, ulusal savunma ihtiyacının önemli bir kısmını yerli üretimle karşılıyor.

ÖNEMLİ BİR PAZAR KONUMUNDA YER ALIYOR

Türkiye, özellikle insansız hava araçları ve milli tank gibi projelerle ulusal savunma kabiliyetini daha da katladı.

Bir diğer yandan savunma Sanayi ürünleri dünya pazarlarında da rekabetçi konuma ulaştı.

TÜRK BAŞARISI FRANSA BASININDA

Türkiye'nin bu başarısı, Fransa merkezli yayın organı Les Échos gazetesinin gündeminde yer aldı.

Fransa basını, Türkiye'nin 20 yıllık süre boyunca askeri teknoloji ve donanımda kendi kendine yetme yolunda önemli adımlar attığını yazdı.

"TÜRKİYE YENİ BİR SİLAH SANAYİ DEVİ"

Gazete, "Türkiye, artık dikkate alınması gereken yeni bir silah sanayi devi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İHRACAT PAZARINDA OLAĞANÜSTÜ BİR ATILIM GERÇEKLEŞTİRİYOR"

"Batı ve Avrupa son yıllarda çöküntü içine girerken dünya dengeleri değişiyor" denilen haberde, "Yaklaşık on beş yıldır, Türk savunma sanayii şirketleri ihracat pazarında olağanüstü bir atılım gerçekleştiriyor. Özellikle insansız hava araçları, zırhlı muharebe araçları, hafif silahlar ve denizcilik alanında." denildi.

İSPANYA ANLAŞMASINA VURGU YAPILDI

"Haberde şu ifadelere yer verildi:

Batı Avrupa sonunda Türkiye'den silah tedarik edebilecek mi? Bu, havacılık şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Airbus arasında İspanya'ya 30'a kadar Hürjet ihraç etmek için 24 Temmuz'da imzalanan bir anlaşmanın sonucu gibi görünüyor. Türk tasarımı bu muharebe ve hafif eğitim uçakları, şu anda İspanyol Hava Kuvvetleri'nde hizmet veren ve artık kullanılmayan Amerikan Northrop SF-5M'lerinin yerini alacak.

RAKAMLARLA ORTAYA KOYDULAR