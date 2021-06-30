Fransız basınında Kanal İstanbul için algı operasyonu

Proje üzerinde şüphe oluşturmaya çalışan France 24, "Karadeniz'in kirli suyu Akdeniz'e ulaşacak" dedi.

Uluslararası basının Kanal İstanbul projesine yönelik algı operasyonu devam ediyor.

Daha önce İngiltere merkezli Guardian'ın, projeye ilişkin "Muhalif sesler yükseliyor" şeklindeki haberinin bir benzeri Fransız basınında yer aldı.

KANAL İSTANBUL HAKKINDA ŞÜPHE OLUŞTURMA ÇABALARI

France 24, "Türkiye'nin 'çılgın' ve tartışmalı Kanal İstanbul projesi" başlıklı haberinde, 200'ün üzerindeki bilim insanının çalışmasını göz ardı ederek, "Çevre uzmanları şüphe duyuyor." ifadesi kullanıldı.

"Kanal, ormanlık bir alana kazılacak" denilen haberde, "Yeni kanalın Karadeniz ile Marmara Denizi arasındaki akıntıların ve karşı akıntıların doğal dengesini bozması muhtemel olduğundan, çevresel sonuçlar daha da istikrarsızlaştırıcı olabilir." iddiasında bulunuldu.

"KARADENİZ'İN KİRLİ SUYU AKDENİZ'E ULAŞACAK" İDDİASI

Bazı uzmanların yapay kanalın bir "sifon" gibi davranacağını tahmin ettiği, "Karadeniz'in kirli suyunun Akdeniz'e ulaşacağını düşündüğü" aktarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, iddialara ilişkin "200'ün üzerinde bilim adamı çalıştı. Bütün simülasyonlar, testler, kontroller yapıldı. Bu uzmanların verdiği karar sonucunda dezenformasyonların hiçbirinin doğru olmadığını herkes biliyor." şeklinde konuşmuştu.

Haberde, projenin "şiddetli halk direnişiyle karşılaşılaştığı" savunularak, Kanal İstanbul'u karalama kampanyalarına açıkça destek verildiği görüldü.

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