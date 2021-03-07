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    Fransız milyarder Dassault, helikopter kazasında öldü

    Fransız milyarder milletvekili Olivier Dassault, Calvados bölgesindeki helikopter kazasında yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 07.03.2021 - 22:51
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    Fransız milyarder Dassault, helikopter kazasında öldü

    Uçak üreticisi Dassault Endüstrinin varislerinden ve 2002'den beri Oise bölgesinin milletvekili olarak görev yapan 69 yaşındaki Olivier Dassault'u taşıyan helikopter, Deauville ve Honfleur kentleri arasında düştü.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada milletvekili ile helikopterin pilotu hayatını kaybetti.

    Helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

    Fransız milyarder Dassault, helikopter kazasında öldü #1

    MACRON BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

    Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dassault'un Fransa'yı çok sevdiğini ve ülkesine hizmet etmekten kaçınmadığını belirtti.

    Macron, milletvekilinin ani ölümünün Fransa için büyük kayıp olduğunu belirterek ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

    Fransız milyarder Dassault, helikopter kazasında öldü #2

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