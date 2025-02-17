Fransız sanayisinin büyük düşüşü

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Fransa'da sanayi sektörü tarihinin en büyük çıkmazına girdi....

COVID-19 pandemisi sonrası dünya çapında birçok ülke ekonomik toparlanma çabalarına yönelirken, Fransa'nın sanayi sektörü bu süreci beklendiği hızda atlatamamış görünüyor.

2024 Aralık itibarıyla Fransız sanayi üretimi, Ocak 2020'ye kıyasla yüzde 8 oranında bir düşüş göstermiş durumda.

SANAYİ ÜRETİMİNDE CİDDİ BİR DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Bu düşüş, Fransız sanayisinin, pandeminin ardından hızla toparlanmayı başaramadığını ve üretim seviyelerinin hala eski seviyelerinin gerisinde kaldığını ortaya koyuyor.

Fransa'nın imalat sektöründeki daralma, Aralık 2024’te daha da belirginleşti.

S&P Global'in verilerine göre, HCOB Fransa İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kasım ayında yüzde 44,5’ten yüzde 43,1’e gerileyerek üretim faaliyetlerinde belirgin bir azalma yaşandığını gösterdi.

YATIRIMLARIN YÜZLERİ GÜLDÜRMESİ BEKLENİYOR

Bu, yüzde 50,0 eşiği altında kalan 22. ayı işaret ederken, yeni siparişler alt endeksi de yüzde 35,9 seviyesinde kaldı. Bu oran, üretim için olumsuz bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, Fransa İstatistik Ajansı (INSEE) verilerine göre, sanayi üretimi eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,8 daha düşük bir seviyeye geriledi.

Fransa, Suudi Arabistan'dan aldığı 50 milyar euroluk yapay zeka yatırımı gibi büyük yatırımlar için umut verici adımlar atmış olsa da, özellikle sanayi üretiminde yaşanan bu keskin düşüş, ekonominin önemli bir parçası olan bu sektördeki zorlukların devam ettiğini gözler önüne seriyor.