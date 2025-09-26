Friedrich Merz: Savaşta değiliz ancak barış içinde de yaşamıyoruz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den beklenmedik çıkış...

Merz, Berlin'deki Schwarz Ekosistem Zirvesi'nde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

"SAVAŞTA DEĞİLİZ AMA BARIŞ İÇİNDE DE YAŞAMIYORUZ"

Almanya Başbakanı, burada yaptığı konuşmada, "Savaşta değiliz ama artık barış içinde de yaşamıyoruz." ifadesini kullandı.

RUS İHALARI HAKKINDA KONUŞTU

Ülkesinin karşı karşıya olduğu tehditlerin gerçek olduğunu vurgulayan Merz, "İnsansız hava araçlarının (İHA) uçuşları ve casusluk sadece Almanya'da değil, birçok Avrupa ülkesinde kamu organlarına yönelik ciddi tehdit oluşturuyor." diye konuştu.

Almanya'nın siber saldırılar, sabotajlar ve hibrit tehditler nedeniyle "benzeri görülmemiş" güvenlik durumuyla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Şansölye Merz, bu tehditlere karşı önlemleri artırdıklarını kaydetti.