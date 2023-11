Fuat Kozluklu: İsrailli bir kişi tarafından tehdit edildim

AA

TRT Haber sunucusu Fuat Kozluklu, İsrail'in "soykırımını" Gazze Şeridi sınırı yakınındaki Sderot kentinden Türk halkına duyurmaya çalışan gazetecilerden biri olarka bölgede bulunuyor.

İsrailli tarafından ölümle tehdit edildi

Kozluklu, kendisinin İsrailli bir kişi tarafından Türkçe ölümle tehdit edildiğini belirterek, "Bence Gazze’deki katliamı, İsrail’in vahşetini ekranlara taşıyan Türk basın mensuplarının hepsi potansiyel olarak benzeri bir şeyle karşı karşıya kalır her zaman." dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılara yönelik ABD ve Avrupa medyasının tutumu eleştirilirken, bölgedeki gerçekleri aktaran Türk gazeteciler ise tehditlerin hedefi oluyor.

İsrail'in Gazze Şeridi sınırı yakınındaki Sderot kentinden yayın yapan TRT Haber sunucusu Fuat Kozluklu, İsrail vatandaşı olduğu bildirilen kişi tarafından tehdit edilmesine dair anları AA muhabirine şöyle anlattı:

" 'Gelirsen tabancamın bütün mermilerini vücuduna boşaltırım' dedi"

Kozluklu, bu tehditten hemen sonra yayına girdiğini ve yayında da yaşanan olayı aktardığını belirterek şunları söyledi:

"Cep telefonunu çıkardı ve bizi kayda almaya başladı"

Tehdit eden kişinin kendisinin de bulunduğu ve Türk gazetecilerin yayın yaptığı bölgeye daha önce de geldiğine inandığını aktaran Kozluklu, Türk gazetecilerin tamamını cep telefonuyla kaydetmesinin nedeninin bu olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

"CNN Türk muhabiri arkadaşım, mermiyi silahına sürdüğünü görmüş"

Kozluklu sözlerini devamında şöyle dedi:

"Gazze'deki katliamı ekranlara taşıyan Türk basın mensupları potansiyel olarak benzeri bir şeyle karşı karşıya"

Kozluklu, olayın ardından CNN Türk muhabiri Serdar Er ile ifade vermek için polis merkezine gittiğini söyleyerek, kendisini tehdit eden kişinin İsrail vatandaşı olduğunu ve daha önce birkaç kez polis merkezine geldiğini ve polis merkezinde sağdan ve soldan yan olarak fotoğrafları olduğunu dile getirdi.

Polislerin kendisini tehdit eden kişiyi evinden alacaklarını söylediğini ve onunla yüz yüze gelip gelmek istemediğini sorduğunu aktaran Kozluklu, tehdit eden kişiyi görmek istemediğini ve şikayetçi olduğunu belirtti.

Kozluklu, "Yaptıkları ortada. Bununla ilgili diğer meslektaşlarımdan kaydedilmiş video görüntüsü ve arabasının plakası var." diyerek, söz konusu fotoğrafların kendisine tutuklanan ya da gözaltına alınan birisini anımsattığını ifade etti.

Daha önce de kendilerinin siviller tarafından çekildiğini ifade eden Kozluklu şu cümleleri kurdu:

Kendisine yönelik tehdit veya saldırıyı beklediğini belirten Kozluklu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soyunu kurutuyorlar Gazze'deki Filistinlilerin"

"Bence Gazze’deki katliamı, İsrail’in vahşetini ekranlara taşıyan Türk basın mensuplarının hepsi potansiyel olarak benzeri bir şeyle karşı karşıya kalır her zaman. 'İnsanım' diyen her gazeteci meslektaşım burada benzer haber aktarımı yapıyor. Dakika bile durmayan bombardıman olduğunu görüyor. Gazze'den dünyaya yansıyan ama dünyanın kör sağırı oynadığı bir ortamda biz diyoruz ki 'Burada bir vahşet var, insanlık öldürülüyor, (saldırılar) bir soykırım boyutunda. Soyunu kurutuyorlar Gazze'deki Filistinlilerin.' Ben bunu yayınlarımda söyledim. Yarın da söylerim, her zaman söylerim. Aksi olsa, ben insan değilim."