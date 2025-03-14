G7 bildirgesinden Filistin çıkarıldı: İsrail’i mutlu edecek taslak

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Kritik toplantı gerçekleştirildi...

İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD'den oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları Kanada'da bir araya geldi.

ÖNEMLİ KISIMLAR ÇIKARILDI

Zirvede bakanlar, İsrail-Filistin konusunda iki devletli çözüme değinmedi ve daha önceki taslak metinlerde bu çözümün önemini vurgulayan kısımları çıkardı.

Zirvenin sonunda yapılacak açıklamanın taslağında "Filistin halkı için siyasi bir ufkun gerekliliği" vurgulanırken, Gazze'ye insani yardımın önü kesilmeden yeniden başlaması ve kalıcı ateşkes konularına destek yinelendi.

BAKANLAR TARAFINDAN ONAYLANMASI BEKLENİYOR

Diplomatların onayladığı açıklama taslağının gün içinde bakanlar tarafından onaylanması bekleniyor.