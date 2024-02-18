G7 ülkeleri uyardı: İsrail'in Refah'a saldırmasının yıkıcı sonuçları olur ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7'nin dışişleri bakanları, Gazze Şeridi'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine kapsamlı kara saldırısı yapmaması konusunda İsrail'e uyarıda bulundu.

AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 28 bin 858 Filistinli hayatını kaybetti, 68 bin 677 kişi yaralandı.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Mısır sınırında yer alan Refah kenti İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü İsrail'in daha önce güvenli olduğunu iddia ettiği Refah'a sığındı, kentin nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

G7 ülkeleri: Refah'a saldırının yıkıcı sonuçları olur

İtalya'nın dönem başkanlığında Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ilk toplantılarını yapan G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında Refah kentine sığınan siviller başta olmak üzere Gazze'de felaket düzeyindeki insani krize karşı acil eylem çağrısı yapıldı ve İsrail'in kapsamlı bir Refah saldırısının siviller üzerinde 'potansiyel yıkıcı sonuçları olacağı' uyarısında bulunuldu.

Gazze'ye hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardım girişinin mutlak öncelik olduğu vurgulanan açıklamada tüm tarafların gıda, su, tıbbi bakım, yakıt, barınak ile telekomünikasyon ve insani yardım görevlilerinin erişimi dahil sivillere engelsiz destek sağlanmasına izin vermesi gerektiği kaydedildi.

"İnsani yardım giriş kanallarının önemli ölçüde artırılması istendi"

Yardım konvoylarının ve insani noktaların güvenliği için etkin sistemler oluşturulması ve yardımların dağıtımı için daha fazla Birleşmiş Milletler (BM) görevlisi, aracı ve ekipmanının girişine izin verilmesi ve insani yardım giriş kanallarının önemli ölçüde artırılması talep edildi.

G7 ülkeleri dışişleri bakanları Filistinli sivillerin Gazze'den zorla gönderilmeleri riskinden endişe duyduklarını belirtti.