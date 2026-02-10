Kan donduran iddialar: Galatasaraylı eski yıldız Frank Ribery, Epstein dosyasında!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla dünya gündemine oturan, 2008 yılında Florida’da fuhşa teşvik suçundan hüküm giyen ve 2019’da federal düzeyde reşit olmayanlara yönelik seks ticareti suçlamalarıyla yeniden yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’le ilgili tartışmalar sürüyor.

Dünyanın midesini bulandıran Epstein skandalıyla ilgili son olarak futbol dünyasından tanıdık bir ismin adı geçti.

Buna göre Epstein belgelerinde futbolcu Franck Ribery'nin adının geçtiği iddiası, uluslararası basında tartışma yarattı.

EPSTEIN BELGELERİNDEN SON ÇIKAN İSİM: FRANK RIBERY...

Belgelerle bağlantılı olarak sosyal medyada paylaşılan bazı çeviri metinlerde Ribery’ye dair ağır suçlamalar yer alırken, bu iddiaların resmi ya da hukuki bir dayanağının bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmadı.

Sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve bir belgeye ait olduğu ileri sürülen Türkçe çeviride, “Belge No: EFTA00079540” ibaresiyle bazı isimler sıralanıyor.

Metinde Lyon’dan Nadine de Rothschild, futbolcu Franck Ribéry, Nancy İstihbarat Şefi ve Metz’den bazı avukatların adları birlikte anılıyor.

"14 YAŞINDA KIZLAR GETİRİLMESİNİ İSTEDİ"

Aynı belgede, Franck Ribery’nin adli polis eşliğinde geldiği ve “kendisi için 14 yaşında kızlar getirilmesini istediği” yönünde bir ifade yer alıyor.

Ancak bu pasajların doğruluğu ve bağlamı konusunda resmi makamlarca yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

Öte yandan Ribery cephesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

2005 Ocak ayında Fransa ekibi FC Metz takımından 5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Franck Ribery, sarı kırmızılılar ile 17 maça çıkarken bir gol beş asistlik bir performans göstermişti.