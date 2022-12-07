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    Galler'de kanser hastası, ambulans için ıslak zeminde saatlerce bekletildi

    Yağmur altında uzun süre ambulans bekleyen hastanın kızı, sağlık sisteminin bozuk olduğunu söyledi. Hastanın üzeri tente ve şemsiyeyle kapatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 11:48
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    Galler'de kanser hastası, ambulans için ıslak zeminde saatlerce bekletildi

    Galler'de yaşayan kanser hastası Keith Royles, köyündeki evinde çimleri biçerken kalçasını kırdı.

    85 yaşındaki Royles, hastaneden sadece birkaç metre uzakta yaşamasına rağmen yağmur altında 7 saat beklemek zorunda kaldı.

    Üzeri tente ve şemsiyeyle kapatıldı

    Ailesi ambulansı aradı, ancak yerel hastane evinin tam karşısında olmasına rağmen 4 ila 7 saat beklemeleri gerekeceği söylendi.

    Royles'un ıstıraplı bekleyişi sırasında yağmurdan ıslanmamak için bir tenteyle üzerinin kapatıldığı ve başının üzerine şemsiye yerleştirildiği görüldü.

    Galler'de kanser hastası, ambulans için ıslak zeminde saatlerce bekletildi ViDEO

    Hastanın kızı: Sistem bozuk

    Telegraph'ın haberine göre, kızı Tina Royles, "Sistem bozuk." diyerek, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde (NHS) çalışan personel için "Çok sinir bozucu ve yürek burkan olmalı." dedi.

    Ambulansı durdurmaya çalıştılar

    Royles, "Birkaç kez aradık ve hatta ablam bir ambulansı durdurmaya çalıştı ama yardım edemeyeceklerini söylediler.” ifadesini kullandı.

    Ambulans servisi, gecikme için özür diledi ancak gecikmelerin sürdüğü kaydedildi.

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