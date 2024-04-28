Ankaragücü, Rizespor deplasmanında 1 puanı son dakikada aldı

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde İlhan Palut yönetimindeki Rizespor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Rize Stadyumu'nda oynanan maç gol düellosuna sahne oldu.
Konuk ekip Ankaragücü, 2-0 geriye düştüğü maçı son dakikada bulduğu golle 2-2 eşitlikle tamamladı.
Ankaragücü, geri geldi
Rizespor, 25. dakikada Adolfo Gaich ve 32. dakikada Ibrahim Olawoyin'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Ankaragücü'nde Riad Bajic, 56. dakikada farkı 1'e indirdi. 90+9'da Garry Rodrigues, beraberlik golünü attı.
Rizespor, Ankaragücü'ne yine yenilmedi
Ankaragücü'nü ağırladığı son 4 maçta yenilmeyen Rizespor, puanını 49'a yükseltti ve UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti için takibini sürdürdü.
Rizespor, Beşiktaş'la karşılaşacak
Ligde oynadığı son 10 deplasman maçını kazanamayan Ankaragücü ise puanını 38 yaptı.
Rizespor, gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Ankaragücü ise Alanyaspor'u ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış