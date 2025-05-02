Gana Cumhurbaşkanı, 6 aylık maaşını sağlık sektörüne bağışladı

AA

Gana'da "MahamaCares" fonunu güçlendirmek için düğmeye basıldı.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, "MahamaCares" olarak anılan Gana Tıbbi Güven Fonu'nun başkent Akra'da düzenlenen açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Mahama, ülkesindeki kronik hastalıklarla mücadeleye destek amacıyla 6 aylık maaşını sağlık sektörüne bağışladığını açıkladı.

KRONİK HASTALIKLARLA MÜCADELEYE KATKI

Mahama, açılışta ülkede kronik hastalıklarla mücadeleye destek amacıyla kurulan Gana Tıbbi Güven Fonu'na altı aylık maaşını bağışlayacağını belirterek, kurumsal şirketleri ve iş dünyasını fona destek vermeye davet etti.

"MahamaCares" programının sadece hükümetin değil, her vatandaşın sorumluluğu olduğunu ifade eden Mahama, "Bu fondan faydalanacak olanlar yalnızca vatandaşlarımız değil, sizin müşterileriniz, çalışanlarınız, hatta sevdiklerinizdir." dedi.

SORUMLULUK PROJELERİNDEN FONA KATKI ÇAĞRISI

Mahama ayrıca, banka, madencilik şirketleri ve diğer özel sektör temsilcilerinin kurumsal sosyal sorumluluk bütçelerinin bir kısmını fona yönlendirmelerini önerdi.

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR İÇİN

Ülkede yeni kurulan "MahamaCares" adlı fon, diyabet, kanser, böbrek yetmezliği, felç ve hipertansiyon kaynaklı komplikasyonlar gibi bulaşıcı olmayan kronik hastalıklardan etkilenen Ganalıların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

SEÇİM VAADİ

Görevine ocakta başlayan Cumhurbaşkanı Mahama, Gana Tıbbi Güven Fonu'nu 2024 seçimleri sürecinde verdiği vaatlerden biri olarak kamuoyuna sunmuştu.