Gana'da koronavirüse yakalananların yüzde 98,5'i sağlığına kavuştu

Batı Afrika ülkesi Gana'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 47 bin 232'ye çıkarken, bunların yüzde 98,5'inin iyileştiği bildirildi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede şu ana kadar 510 bin 74 koronavirüs testi yapıldığını söyledi.

Akuffo-Addo, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 33 artarak 47 bin 232'ye ulaştığını, bunlardan 46 bin 578'inin iyileştiğini kaydetti.

YÜZDE 98,5’İ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ülkede sıfır koronavirüs aktif vakası hedeflediğine işaret eden Akuffo-Addo, şu anda virüse yakalananların yüzde 98,5'inin sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Akuffo-Addo, şimdiye kadar 310 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

ÜNİVERSİTELER OCAK 2021'DE AÇILACAK

Akuffo-Addo, koronavirüs nedeniyle kapatılan üniversitelerin yeni dönem için ocak 2021'de açılmasını planladıklarını ifade etti.

Lise ve ortaokulları son sınıf için eğitime başlattıklarını anımsatan Akuffo-Addo, “Koronavirüsün yayılmasını önleme tedbirlerinin bir parçası olarak 15 Mart'tan beri okullar kapalıydı ancak ocak 2021'de eğitim başlatılacak.” dedi.

KARA VE DENİZ SINIRLARIDA YAKINDA AÇILIR

Akuffo-Addo, ülkenin uluslararası havalimanının 1 Eylül'de açıldığını hatırlatarak, vaka sayıların düşüş göstermesi nedeniyle kara ve deniz sınırlarının açılmasına yönelik de çalışmalara devam edildiğini kaydetti.