GAZAP dünyada yankı uyandırdı! İsrail'den dikkat çeken atom benzetmesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ar-Ge Merkezi'nin geliştirdiği GAZAP ve NEB HAYALET bombaları, sahip oldukları ileri teknoloji ve yıkıcı etkiyle İDEF 2025 Fuarı'nın dikkat çeken sürprizleri arasında yer aldı.

Kamuoyuna ilk kez tanıtılan ve MSB Ar-Ge tarafından sergilenen MK-84 GAZAP ise Türkiye’nin şimdiye kadar ürettiği en yüksek tahrip gücüne sahip uçak bombası olarak öne çıktı.

"SAVAŞ DÖNEMLERİNDEN SAHNELERİ ANDIRIYOR"

Bu gelişme dünya basınında da geniş yer aldı.

İsrail merkezli televizyon kanalı Channel 14, haberi "Türkiye, on bin ölümcül parçaya ayrılan ve geniş çapta yıkım yaratan benzeri görülmemiş güçte yeni bombası GAZAP'ı tanıttı" diye duyururken, "Nükleer bir silah olmamakla birlikte, fuarda canlı gösterimdeki güçlü patlama ve yaygın şarapnel etkisi, savaş dönemlerinden sahneleri andırıyor" ifadelerini kullandı.

"ATOM BOMBASI BENZERİ, ENDİŞE UYANDIRIYOR"

İsrailli kanal "Olağanüstü gücü ve kaydedilen alışılmadık patlaması nedeniyle 'atom bombası benzeri' olarak lakaplandırılan bu silah, Batılı güvenlik yetkilileri arasında ilgi ve hatta endişe uyandırıyor" yorumu yaptı.

'"TERMOBARİK BİR CANAVAR"

Azeri Times ise "Türkiye, şimdiye kadar test ettiği en güçlü nükleer olmayan bombası GAZAP'ı denedi. Bu bomba, 1 ton ağırlığında, sığınakları buharlaştırmak için tasarlanmış termobarik bir canavar" yorumu yaptı.

"TÜRKİYE KENDİ 'BOMBALARIN ANASI'NI TEST EDİYOR"

Avusturya merkezli teknoloji haberleri sitesi FutureZone.at, Amerika'nın dünyada "tüm bombaların anası" olarak anılan MOAB sığınak delici bombasına gönderme gönderme yaparak "GAZAP: Türkiye kendi 'Tüm Bombaların Anasını' test ediyor" başlığı attı ve şu ifadeleri kullandı:

"GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), genellikle 'Tüm Bombaların Anası' olarak da adlandırılır. Termobarik bomba, yani vakum bombası olarak bilinen bu bomba, 8.5 ton patlayıcı içerir ve 11 ton TNT eşdeğeriyle patlar. Şimdi ise ilk kez Türkiye'nin vakum bombasına ait görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. MK 84 'GAZAP' (Öfke) adını taşıyan bu bomba, yaklaşık 900 kg ağırlığında olup Türkiye'de üretilen en büyük bomba"

"KAYNAKLAR 'YÜZLERCE METREKARELİK' BİR ALANDAN BAHSEDİYOR"

Ayrıca haberde şölye denildi:

"GAZAP, patlama sırasında daha da küçük parçalara ayrılan ve bombanın çevresine yayılan 10.000 parçacık içeriyor. Bu nedenle, patlama yarıçapında metrekare başına 10'dan fazla parçacık yoğunluğu olduğu belirtiliyor. Patlama yarıçapının büyüklüğü bilinmiyor. Kaynaklar 'yüzlerce metrekarelik' bir alandan bahsediyor.



Amerikan üretimi, çok daha ağır olan MOAB'ın patlama yarıçapı 150 metre ve basınç dalgası 1.5 kilometre mesafede bile hasar verebilir. Rus üretimi, 7 ton ağırlığındaki 'Tüm Bombaların Babası' (FOAB), 2007 yılında MOAB'ı geçerek en büyük nükleer olmayan bomba unvanını aldı. Bu bombanın 44 ton TNT eşdeğeri bir patlama gücüne sahip olduğu söyleniyor."

"EN GÜÇLÜ NÜKLEER OLMAYAN SİLAHLARI"

Hindistan'ın önde gelen iş ve ekonomi gazetelerinden The Economic Times'ın internet sitesi "Türkiye, şimdiye kadarki en güçlü nükleer olmayan silahı olan 970 kilogramlık GAZAP bombasını tanıttı" başlığı attı ve ekledi:

"Bu bombayla birlikte GAZAP, ülkenin bugüne kadarki en güçlü nükleer olmayan silahı oldu. Bomba, metrekare başına 10.16 parça tesirli patlama sağlayarak, önceki standart olan her 3 metrede bir patlama oranına kıyasla önemli bir gelişme sunuyor."

Orta Doğu basınından MENAFN, "Türkiye, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2025'te, şimdiye kadarki en güçlü konvansiyonel uçak bombasını, GAZAP'ı tanıttı. GAZAP'ın yanı sıra, ağırlığı yine 970 kg olan bir diğer bomba hakkında da bilgi paylaşıldı: NEB-2 Hayalet. GAZAP gibi, NEB-2 sığınak delici bomba da F-16 savaş uçaklarıyla fırlatılabiliyor" ifadelerine yer verdi.

"İKİ ÖLÜMCÜL BOMBA!"

Hindistan'ın önde gelen internet haber sitelerinden India.com, "GAZAP ve NEB-2 ile Tanışın: Türkiye'nin Geliştirdiği İki Ölümcül Bomba, Ağırlıkları 970 kg... Hindistan Ne Yapmalı?" başlığı atıp ekledi:

"Türkiye son yıllarda askeri teknolojisini hızlı bir şekilde geliştirdi. Şimdi savunma alanında kendi kendine yeterliliğe doğru ilerliyor. Türkiye'nin savunma politikası, dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli ürünleri teşvik etmek üzerine kurulu. Bu doğrultuda füze sistemleri, zırhlı araçlar, deniz platformları ve hava araçları gibi teknolojilerde büyük adımlar attı."

"TÜRKİYE, PAKİSTAN'IN ASKERİ KAPASİTESİNİ ARTIRABİLİR"

Yayın organı ayrıca "Türkiye'nin bu testleri Hindistan'ı nasıl etkiler?" sorusunu sorarak şu ifadeleri kullandı: