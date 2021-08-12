Gazne'nin merkezi Taliban’ın kontrolüne geçti

Vilayet merkezinde kontrolü tamamen ele alan Taliban'ın ardından güvenlik güçleri bölgeden çekildi. Kontrolün kaybedildiği merkez sayısı 10'a çıktı.

Afganistan'da, Taliban'ın ele geçirdiği merkezlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Son olarak başkent Kabil'in güneybatısında bulunan Gazne vilayetinin merkezi, Taliban'ın kontrolüne geçti.

KONTROL TAMAMEN TALİBAN'DA

Gazne il Şura Başkanı Nasir Ahmad Fakiri, ülkenin güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne’nin vilayet merkezinde kontrolün tamamen Taliban’ın eline geçtiğini belirtti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ÇEKİLDİ

Fakiri, güvenlik güçlerinin vilayet merkezinden çekildiğini kaydetti. Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Gazne ile 10'a yükseldi.

Dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri, Taliban’ın kontrolüne geçmişti.

Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri de son günlerde Taliban tarafından ele geçirilen bölgeler arasındaydı.