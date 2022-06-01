Gazprom, Almanya'da Shell'e doğalgaz tedarikini durdurdu

Rus enerji devi, Shell'in ruble olarak ödemeyi reddetmesinin ardından Almanya'ya doğalgaz akışında kesintiye gitme kararı aldı.

Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımlara doğalgaz kesintileriyle karşılık veriyor.

Ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin, "dost olmayan ülkelere" doğalgaz satışını Rus rublesi ile yapacaklarını duyurmuştu.

Almanya'nın doğalgazında kesinti

Son dönemde düzenlemeye uymayan Danimarka ve Hollanda'ya gaz akışında kesinti kararı alınırken, Almanya da listeye eklendi.

Rus enerji devi Gazprom, Almanya'ya yakıt sağlayan sözleşme kapsamında Shell'e doğalgaz tedarikini tamamen durdurdu.

Gazprom'un kararı; Shell'in, Gazprom'a ruble olarak ödeme yapmayı reddetmesinin ardından geldi.

Ruble cinsinden ödemeyi reddetti

Shell Energy Europe'un, Gazprom'a "Almanya'ya doğalgaz tedarikine ilişkin sözleşme kapsamında ruble cinsinden ödeme yapma niyetinde olmadığını" bildirdiği kaydedildi.

Şirketin açıklamasında, "31 Mayıs (sözleşmenin öngördüğü son ödeme tarihi) iş günü sonu itibarıyla, Gazprom Export, Shell Energy Europe'tan nisan ayında gaz tedariki için ödeme almamıştı.

Gaz arzı askıya alındı

Gazprom Export, Shell Energy Europe'a 1 Haziran 2022'den itibaren, ödeme rubleyle yapılana kadar sözleşme kapsamında gaz arzını askıya aldığını bildirdi." denildi.

Shell'e sağlanan doğalgaz miktarı

Boru hatlarıyla Avrupa'ya taşınan Rus gazının sözleşmeleri genellikle euro cinsinden belirleniyordu.

Gazprom, Shell'e yılda 1,2 milyar metreküp doğalgaz sağlıyor. Almanya Ekonomi Bakanlığı'na göre, bu miktar, Almanya'nın her yıl tükettiği 95 milyar metreküp doğalgazın sadece yüzde 1,3'üne tekabül ediyor.

Almanya'daki en büyük Rus gazı ithalatçısı

Shell, Gazprom'a rubleyle ödeme yapmayı reddederken, Almanya'nın önde gelen doğalgaz ithalatçıları Uniper ve DWE, Moskova'nın yeni ödeme planı kapsamında Rus yakıtı için ödeme gerçekleştirdi.

Uniper, Almanya'daki en büyük Rus gazı ithalatçısı konumunda. Bloomberg'ün haberine göre, söz konusu enerji şirketi, gaz ihtiyacının yarısından fazlası için Rusya'ya bağlı.

Polonya, Bulgaristan, Finlandiya

Alman enerji devi, aynı zamanda ülkenin en büyük gaz ithalat ve depolama şirketi olarak biliniyor.

Gazprom, daha önce Polonya, Bulgaristan ve Finlandiya'ya gaz tedarikini, Rus para birimiyle ödemeyi reddettikleri için kesmişti.

Deutsche Bank'tan resesyon uyarısı

Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, Rusya'dan enerji arzı durdurulursa, Almanya'da resesyonun (durgunluk) "neredeyse kaçınılmaz" olacağı konusunda uyarmıştı.

Sewing, nisan ayında yaptığı açıklamada, "Rus petrol ve doğalgazının ithalatı veya arzı durdurulursa durum daha da kötü olur." ifadesini kullanmıştı.