Gazze Barış Kurulu toplantısında ABD'den Türkiye'ye teşekkür

Gazze'de ikinci aşamaya geçildi.

Bölgede İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkese rağmen ölümler yaşanmaya devam ederken, diplomasi trafiği de eş zamanlı olarak sürüyor.

Gelişmeler dikkatle takip edilirken, bir yandan da ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında kurulan Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde yapıldı.

HAKAN FİDAN DA KATILDI

Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıda, Barış Kurulu'nun ara bulucuları olarak Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine teşekkür edildi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA HAKAN FİDAN DA HARİKA BİR İNSAN"

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, konuşmasında, “Bu sürece aracılık eden ülkeler, Katar, Mısır ve Türkiye devlet başkanları arasında harika bir iş birliği oldu. Hakan Fidan, sen harika bir insansın, Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle” ifadelerini kullandı.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

ABD ile birlikte Türkiye, Mısır ve Katar arasındaki iş birliğinin Gazze'deki sürecin önünü açtığını belirten Witkoff, bu ülkeler arasındaki iş birliği dolayısıyla ülke liderlerine ayrı ayrı teşekkür etti.