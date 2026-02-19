Şili'de doğal gaz taşıyan kamyonda patlama: 4 ölü

Şili'de sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan kamyonda meydana gelen patlamada en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.
Şili'nin başkenti Santiago'da sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan kamyon, kaza yapmasının ardından patladı.
Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
EN AZ 4 ÖLÜ
Polis tarafından yapılan açıklamada olayda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki korkuluklara çarptığını belirten yetkililer kazanın nedeninin araştırıldığını açıkladı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi