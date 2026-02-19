Şili'de doğal gaz taşıyan kamyonda patlama: 4 ölü

Şili'nin başkenti Santiago'da sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan kamyon, kaza yapmasının ardından patladı.

Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

EN AZ 4 ÖLÜ

Polis tarafından yapılan açıklamada olayda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki korkuluklara çarptığını belirten yetkililer kazanın nedeninin araştırıldığını açıkladı.