Gazze 'felaketi' yaşıyor: 2 aylık bebeğin yaşamı tehdit altında

Gazze'de yetersiz beslenme can alıyor...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı saldırılar aralıksız sürerken, bölgeye gıda yardımlarının girişine de izin verilmemesiyle Filistinliler, yetersiz beslenme ile de mücadele ediyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 65 BİN 419'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı.

Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 37 cansız bedenin ve 175 yaralının getirildiği, cenazelerden 4'ünün daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu aktarıldı.

Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların bilançosunu da açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 65 bin 419'a, yaralı sayısının da 167 bin 160'a yükseldiğini bildirdi.

YARDIM NOKTALARINA SALDIRILAR DÜZENLENİYOR

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de vurgulayan Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, "Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için beklerken ölenlerin sayısı 2 bin 531'e, yaralı sayısı ise 18 bin 531'e yükseldi." denildi.

BÖLGEDE GIDA VE İLAÇ KRİZİ DERİNLEŞİYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik süren yoğun saldırıları ve uyguladığı abluka, bölgede gıda ve ilaç krizini derinleştirerek başta bebekler olmak üzere tüm Filistinlilerin yaşamını tehdit ediyor.

2 AYLIK BEBEĞİN YAŞAMI TEHDİT ALTINDA

Yetersiz beslenme nedeniyle hayati tehlike yaşayan 2 aylık bebek Eid Ebu Cami, kısıtlı imkanlarla Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’nde tedavi ediliyor.