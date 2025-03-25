Gazze filmiyle Oscar kazanan Filistinli yönetmen İsrailliler tarafından saldırıya uğradı

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Gazze'deki soykırımı anlatan "No Other Lands" filminin Filistinli yönetmenleri Oscar töreninde "En iyi belgesel" ödülüne layık görülmüştü.

Ödülü aldıkları sırada yaptıkları konuşmalar ile de Gazzelilerin sesini duyuran yönetmenlerden biri olan Hamdan Ballal, Batı Şeria'da saldırıya uğradı.

El-Halil'in güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde 15 maskeli İsrailli işgalci, ellerindeki silahla Ballal'ın evini hedef aldı.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

İsrailli saldırganlar, Filistinli yönetmenin evini kurşun yağmuruna tuttu.

Görgü tanıklarının yaptığı açıklamada, "Filistinlilere taş atmaya başladılar ve Hamdan'ın evinin yakınındaki bir su tankını tahrip ettiler" denildi.

İSRAİL ORDUSU TUTUKLADI

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin olaya müdahale etmediğini ve aksine Ballal'ı evine kadar kovalayarak tutukladığını belirtti.

Tanık Raviv ise The Guardian'a yaptığı açıklamada, "Yerleşimciler taşlarla arabasını parçaladılar ve lastiklerini kestiler. Bütün camlar ve ön camlar kırılmıştı" dedi.

"KANLAR İÇİNDE KALDI"

Saldırı sonrası yere dökülen kan izleri görüntülendi, Ballal başına aldığı darbelerle yaralandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise yaptığı açıklamada, "Filistinlilerin İsrail vatandaşlarına taş attığını" öne sürdü.

IDF açıklamasında, "Güvenlik güçlerine taş atan şüpheli üç Filistinli ve bir İsrailli sivil tutuklandı" denildi.

"BELKİ DE KAZANDIĞI OSCAR İÇİN İNTİKAMDIR"

Belgeselin İsrail ve Filistinli dört yönetmeninden biri olan Basel Adra, saldırının uluslararası başarının ardından geldiğine dikkat çekti. Adra, "Belki de bu film ve Oscar için bir intikamdır" dedi.

Adra, yaşananları "dehşet verici" olarak nitelendirerek, "Askerler ve yerleşimciler birlikte hareket etti. Polis hiçbir müdahalede bulunmadı. Hamdan'ı korumaya çalışanları engellemek için havaya ateş açıldı" ifadelerini kullandı.

"LİNÇ ETTİLER"

Filmin İsrailli yönetmeni Yuval Abraham da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bir grup yerleşimci Hamdan Ballal'ı linç etti. Kafasında ve midesinde yaralar var. Askerler onu ambulansa bindirmek yerine tutukladı. O zamandan beri kendisinden haber alınamıyor" dedi.

İLK DEĞİL

Bu, "No Other Land" yönetmenlerinin ilk kez hedef alınışı değil. Geçtiğimiz Şubat ayında da Basel Adra, maskeli İsrailli yerleşimciler tarafından saldırıya uğramıştı.

İsrail Kültür Bakanı ise Filistin-İsrail ortak yapımı belgeselin Oscar kazanmasını "sinema dünyası için üzücü bir an" olarak değerlendirdi.