Gazze için ateşkes müzakereleri devam ediyor: İsrail heyeti Doha'ya gidecek

Gazze Şeridi'ne, İsrail ordusu tarafından uygulanan zulüm devam ediyor.

Bölgede gıdaya neredeyse erişilemezken uluslaraarası kamuoyundan yapılan ateşkes çağrıları giderek artıyor.

İSRAİL HEYETİ MÜZAKERE İÇİN YOLA ÇIKACAK

İsrail basınında yer alan haberlerde, Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile ateşkes müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha’ya heyet gönderme kararı aldığı belirtildi.

İsrail heyetinin bugün Doha’ya gitmek üzere yola çıkabileceği kaydedildi.

Netanyahu'nun ise yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

TRUMP, İSRAİL'İN 60 GÜNLÜK ATEŞKESİ KABUL ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Temsilcilerim Gazze konusunda İsraillilerle uzun ve verimli bir toplantı yaptı. İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli şartları kabul etti" ifadelerini kullanmıştı.

Bu süre zarfında tüm taraflarla birlikte savaşın sona erdirilmesi için çalışacaklarını kaydeden Trump, "Barışın sağlanması için çok çaba harcayan Katar ve Mısır, bu nihai teklifi sunacak. Hamas, Orta Doğu'nun iyiliği için umarım bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü aksi daha iyi olmayacak. Sadece daha kötü olacak" demişti.

HAMAS'TAN OLUMLU YANIT

Gazze'deki Hamas Hareketinden dün akşam yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de sunulan ateşkes teklifine ilişkin cevabın arabulucu ülkelere iletildiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Hamas Hareketi, arabulucuların Gazze'deki halkımıza yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin son teklifiyle ilgili olarak Filistinli grup iç istişare ve görüşmelerini tamamladı.

Hamas Hareketi, arabuluculara olumlu yanıtını sundu ve bunun uygulanmasına yönelik mekanizma üzerinde derhal bir müzakere turuna girmeye tamamen hazır" ifadeleri kullanılmıştı.