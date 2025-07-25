Gazze Şeridi'nde açlık krizi derinleşiyor: Son 24 saatte 9 kişi hayatı kaybetti

Gazze Şeridi, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail saldırıları ve sıkı abluka nedeniyle tarihinin en ağır insani krizlerinden birini yaşıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 9 kişi daha hayatını kaybetti.

AÇLIKTAN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 122'YE ÇIKTI

Bu ölümlerle birlikte açlık kaynaklı can kaybı, 81'i çocuk olmak üzere toplam 122'ye yükseldi.

İsrail’in Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanı, altyapının büyük ölçüde tahrip olmasına, sağlık sisteminin çökmesine ve insani yardım girişlerinin neredeyse tamamen engellenmesine yol açtı.

GAZZE, 'AÇLIKTAN' ÖLÜYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart 2025'ten bu yana tüm sınır kapılarını kapatarak gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin girişini engellediğini belirtti.

Bu durum, yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde kitlesel açlığın yayılmasına neden oldu.

NÜFUSUN 3'TE BİRİ GÜNLERCE YEMEK YİYEMİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Gıda Programı (WFP) gibi kuruluşlar, Gazze'deki durumu 'insan kaynaklı bir kıtlık' olarak nitelendiriyor.

BM'ye göre, Gazze nüfusunun üçte biri günlerce yiyeceksiz kalırken, 1 milyondan fazla çocuk açlık ve yetersiz beslenmenin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya.

AÇLIK VE SUSUZLUK BİR 'SİLAH' OLARAK KULLANILIYOR

Gazze'deki insani kriz, yardım dağıtım merkezlerinde yaşanan saldırılarla daha da derinleşiyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in 'açlığı ve susuzluğu silah olarak' kullandığını belirtiyor.

SALDIRILAR SON BULMUYOR

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen eksikliğinde, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.