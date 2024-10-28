Gazze Şeridi'nde un ve ekmek krizinde acı tablo

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik zalim politikaları sürerken Filistinliler, aynı zamanda açlıkla da mücadele etmek zorunda.

Filistinleri göçe zorlayan İsrail, fırınları ve hastaneleri kasıtlı olarak hedef alıyor.

Saldırıların gölgesinde yaşamını sürdürmeye çalışan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Filistinliler, un ve ekmek bulabilmek için uzun saatler kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

"BAZEN BİR EKMEK DAHİ ALAMIYORUZ"

Cibaliya Mülteci Kampı'ndan Han Yunus'a göçe zorlanan Abdurrahman Hadura, yaptığı açıklama ile durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Hadura, "Ailemize bir gün yetecek ekmeği alabilmek için saatlerce kuyrukta kalıyoruz. Bazen bir ekmek dahi alamayabiliyoruz. Durum gittikçe daha da kötüleşiyor." ifadesinde bulunarak, Gazze Şeridi'nin güneyinde ve orta kesimlerinde un ve temel gıda maddelerine ulaşmada ciddi bir kriz yaşandığını kaydetti.

Bir an önce İsrail soykırımının sona ermesini ve ablukanın kaldırılmasını temenni eden Hadura, devamında şöyle konuştu:

Bu kriz, zaten yorgun olan yerinden edilmiş insanların hayatlarını etkiliyor ve onların koşullarının daha da kötüleşmesine ve Gazze'nin güneyinde kıtlığın ortaya çıkmasına neden olacak.

"SADECE FIRINIMIZ FAALİYET GÖSTERİYOR"

Han Yunus'ta ekmek fırıncısı Ahmed el-Benna, bölgedeki insanlara ekmek sağlayabilmek ve gıda krizini hafifletmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek, "Dünya Gıda Örgütü'nün (DSÖ) çok sayıda fırını işletmek için yeterli miktarda un girişi sağlayamaması nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde sadece fırınımız faaliyet gösteriyor." dedi.

Benna, mevcut un miktarının tükenmesi durumunda da fırınının her an kapatılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

GIDA MADDELERİ YOLDA BOZULUYOR

Gazze Şeridi'ne girişlerin sürekli olarak kapatılması ve tırların bekletilmesi nedeniyle gıda maddelerinin bölgeye çok geç ulaştığını ve yolda bozulduğunu bildiren Benna, "Elimize ulaşan olan un ve diğer gıda maddelerinin çoğu güneşin altında ve sıcakta uzun süre bekletildiği için sağlıksız." ifadesinde bulundu.

İNSANLAR, BÖCEKLENMİŞ VE KURTLANMIŞ UNLARI KULLANMAK ZORUNDA KALIYOR

Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde yerinden edilmiş insanlar, İsrail'in bölgeye un dahil gıda girişine engellemesi nedeniyle çocuklarını beslemek için böceklenmiş ve kurtlanmış unları kullanmak zorunda kalıyor.

"Satılan unlar kalitesiz, böcek ve kurtlarla dolu. Çocuklarımız açlığını gidermek için yine de almak zorunda kalıyoruz." diyen Gazzeli Um Samir Ahmed, bozuk unların tadının kötü olduğunu ve çocukların bu unlardan yapılan ekmekleri daha rahat yiyebilmesi için içine zahter karıştırarak yoğurduğunu açıkladı.