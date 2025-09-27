Gazze Şeridi'ndeki çadırların yüzde 93'ü kullanılamaz halde

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite yaptığı açıklamada, bölgedeki barınma ihtiyacına dair bilgiler verdi.

Sevabite bölgede yetersiz beslenme, hijyen ve sağlık sorunları, İsrail'in sonu gelmeyen saldırılarının yanı sıra barınma konusunda da büyük eksiklik olduğunu belirtti.

"135 BİN ÇADIRDAN 125 BİNİ KULLANILAMAZ HALDE"

Sevabite, açıklamasında şu sözleri kullandı:

135 bin çadırdan 125 bini çöktü ve barınmaya elverişsiz hale geldi. İşgalci İsrail'in mart ayından bu yana sürdürdüğü sıkı abluka nedeniyle yeni çadır temin edilemiyor, insani yardım malzemelerinin girişi engelleniyor.

Sevabite, İsrail'in yaklaşık iki yıldır süren saldırılarında on binlerce çadırın doğrudan bombalanarak zarar gördüğünü, bir kısmının ise sıcak ve rüzgar gibi doğal etkenlerle yıprandığını söyledi.

YÜZ BİNLERCE AİLE GÜNEYDEKİ EL-MEVASİ BÖLGESİNDE SIKIŞTI

Sevabite, İsrail'in zorunlu göç baskısıyla Gazze Şeridi'nde oradan oraya sürülen Filistinlilerin 'eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketle' karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Yerinden edilenlerin barındığı çadırların düzensiz biçimde yol kenarlarına ve sağlıksız alanlara gelişigüzel şekilde kurulduğuna işaret eden Sevabite, Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi bölgesinde yüz binlerce ailenin sıkıştığını, bölgenin artık yeni göç dalgasını kaldıramayacak duruma geldiğini ifade etti.

İSRAİL 293 BARINMA MEKEZİNİ DOĞRUDAN HEDEF ALDI

İsrail'in kuzeydeki Gazze kentinden güneye göçe zorladığı Filistinlileri hedef aldığını, bu saldırılarda yüzlerce kişinin öldürüldüğünü ve yaralandığını belirten Sevabite, "Yaklaşık 2 milyon Filistinli zorla yerinden edildi. 293 barınma merkezi ise doğrudan hedef alındı." dedi.

Sevabite, "Bu insanlar açlık, hastalık ve ölümle baş başa bırakıldı. İsrail aynı zamanda silahlandırdığı çeteler aracılığıyla kasıtlı güvensizlik ortamı yaratıyor." ifadelerine yer verdi.

Uluslararası topluma seslenen Sevabite, "Mültecilerin geri dönüşü sağlanmalı, zorla göç ettirme sona erdirilmeli, Gazze Şeridi'nin yüzde 88'i yok olan altyapısı yeniden inşa edilmelidir." sözlerine yer verdi.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR İNSANİ KRİZ DEĞİL, TAM BİR SOYKIRIM"

Sınır kapılarının acilen açılarak Gazze Şeridi'ne çadır, gıda ve ilaç girişinin sağlanması çağrısında bulunan Sevabite, şunları söyledi:

"Gazze Şeridi'nde yaşananlar geçici bir insani kriz değil, tüm unsurlarıyla bir soykırımdır. Uluslararası toplum, zaman kaybetmeden harekete geçmelidir."